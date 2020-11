На территории России временно ввели запрет на ввоз птицы и яиц из Нидерландов.

Газета “Известия” сообщает, что соответствующее распоряжение подписал Россельхознадзор. Решение о запрете было связано со вспышкой птичьего гриппа на территории провинции Гелдерланд. Отмечается, что вспышка заболевания была выявлена среди взрослых особей, производящих инкубационные яйца. Количество зараженных птиц около тридцати пяти тысяч.

