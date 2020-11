Правительство Казахстана подписало постановление об усилении ограничительных мероприятий на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Газета “Известия” сообщает, что иностранные граждане, имеющие вид на жительство в РК, теперь смогут пересекать границу 1 раз в три месяца (ранее срок составлял тридцать дней). Также власти Республики распорядились изменить порядок пребывания иностранных граждан пятидесяти семи государств, проезжающих через РК транзитом - теперь они не смогут находится в Казахстане семьдесят два часа, как это было ранее.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter