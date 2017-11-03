В Башкирии врачи скорой получат доступ к электронным картам больного

Врачи уже в дороге смогут узнать об аллергических реакциях больного, хронических заболеваниях, перенесенных операциях.

Министерство здравоохранения Башкирии планирует создать в республике единую диспетчерскую службу 03, сообщает ГТРК «Башкортостан». Планируется создать электронные карты жителей Уфы. Доступ к ним будет в режиме реального времени. С помощью этой системы врачи скорой помощи уже в пути смогут узнать о возможных аллергических реакциях пациента, хронических заболеваниях и перенесенных операциях. Доступ к электронной карте больного врач получит еще по пути на вызов с помощью специального планшета в режиме реального времени.

Пока проект реализуется только на территории Уфы, в будущем планируется на территории всей республики.