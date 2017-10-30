В Башкирии пропавшую из дома молодую маму видели в баре
В Бирске и его окрестностях волонтеры и полиция ведут поиск 31-летней Регины Колоколовой, которая пропала из дома 4 октября. Об этом в соцсетях сообщили близкие пропавшей женщины.
- На днях Регину видели в местном баре «Лагуна», непонятно, почему она не возвращается домой, ведь там ее ждут мать и восьмилетний сын, - рассказал приятель Регины.
Известно, что в баре Регина была вместе с мужчиной, который недавно освободился из заключения. А уйти из дома, по предположениям близких, она могла из-за конфликта со своим молодым человеком, который уехал работать на вахту на север.
Приметы пропавшей женщины: рост 164 см, длинные волосы.
Была одета в серый пуховик, джинсы, сапоги на каблуках.
Всех, кто знает о местонахождении Регины или видел ее, просят позвонить по телефону телефону: +7 987 038 78 21 или обратиться в полицию.