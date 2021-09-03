Потанин: «Норникель» поможет в строительстве нового ледокола для СМП

Россия намерена построить современный ледокол, двигатель которого сможет работать на дизельном топливе и на сжиженном природном газе. В проекте участвуют «Норникель», «Росатом» и АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».

О проектировании нового судна рассказали на Восточном экономическом форуме, проходящем со 2 по 4 сентября во Владивостоке. Сообщается, что ледокол будет проводить суда с грузами «Норникеля» по Северному морскому пути. Уже в ближайшее время будет создана рабочая группа для разработки техзадания. Она же выберет верфь для постройки и рассмотрит варианты привлечения финансов. Проект договора на проектирование и строительство будет готов летом 2022 года, пишет newizv.ru. По словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, ледокол поможет компании решать стоящие перед ней амбициозные задачи. Соглашение по его постройке объединит ведущие российские корпорации в деле освоения и развития Арктики. В настоящее время у «Норникеля» есть 5 морских сухогрузов и танкер усиленного ледового класса. Но без прокладки ледового канала их скорость хода серьезно уменьшается. Старший вице-президент — руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий рассказал, что сейчас суда компании проводят 2 ледокола, но срок их эксплуатации закончится примерно через 8 лет. Также он отметил, что для «Норникеля» этот проект представляет интерес не только с экономической точки зрения. Предприятие инвестирует в отечественную разработку, которая будет интересной еще и в экологическом плане. Дубовицкий заметил, что «Норникель» вкладывает миллиарды долларов в экологическую программу. При этом она касается не только производства, но и транспортной сферы. Отмечается, что новый ледокол будет иметь меньшую осадку, чем используемые в настоящий момент. При этом он будет мощнее, что повысит скорость хода, а значит и скорость продвижения караванов по СМП. Администрация компании сообщила, что нужда в новых ледоколах возникла в связи с увеличением грузопотока по Северному морскому пути. Так, в 2020 году собственный флот компании перевез свыше 1,5 млн тонн грузов, что составляет около 5% от всего грузооборота СПМ.

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