В Башкирии запустили корпоративную транспортную карту «Алга» для сотрудников

В Башкирии запустили корпоративную транспортную карту «Алга» для сотрудников
В Башкирии запустили корпоративную транспортную карту «Алга» для сотрудников
Вчера, 16:33ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Минтранс РБ
С такой картой проезд на общественном транспорте будет дешевле.

В Башкирия появилась новая удобная транспортная карта. Её смогут использовать сотрудники предприятий для безналичной оплаты поездок до места работы или других служебных поездок, сообщила пресс-служба Минтранса республики.

«Корпоративная транспортная карта Алга» позволит получать отчёт о поездках с делением на рабочие и личные поездки. Кроме того, благодаря карте работники будут ездить на общественном транспорте со скидкой.

Карту сотрудникам предоставляют работодатели. Для их приобретения юридическим лицам необходимо обратиться в «Башкирский регистр социальных карт» и заключить соответствующий договор.

Напомним, карту «Алга» внедрили во все автобусы в 2019 году. Её можно купить в киосках «Уфа-печать», сетевых торговых точках «Байрам», «Башспирт», «Альдо», «Батыр», на бортах самих перевозчиков, в отделениях «Сбербанка» и пунктах обслуживания транспортных карт. Сама карта стоит 50 рублей. Пополнить её счёт можно в местах продаж или через сервис «Сбербанк Онлайн». Проезд по такой карте на некоторых маршрутах обходится дешевле, чем за наличный расчёт и по банковской карте. После появления карты во всех автобусах поручили установить терминалы, однако многие перевозчики до сих пор не приветствуют такую оплату. Сначала водители часто говорили, что у терминала сел аккумулятор, поэтому они принимают только наличные, или прятали аппарат. Теперь же водители просто просят переводить деньги им на банковскую карту Сбербанк, вывешивая в салонах объявления с указанием своего номера. Этим летом в республике запустили виртуальную транспортную карту «Алга». Она позволяет приобретать карты через приложение и расплачиваться за проезд с помощью смартфона. Кроме того, в приложении можно пополнять баланс.

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