Фото: kremlin.ru
Дитрих сообщил о переговорах с авиационными властями Чехии
3 июля, 19:38Общество
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Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что на данный момент идут переговоры авиационных властей России и Чехии. Министр надеется, что в скором времени они дадут свои плоды.
Кроме того, от комментариев по поводу произошедшего Дитрих отказался. По его словам, ключевая задача на сегодня - не лишиться авиасообщения, пишет RT.
Ранее авиационные власти Чехии аннулировали соглашение об авиасообщении с Россией. Позднее разрешение было продлено до 7 июля.
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