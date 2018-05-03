Жителей Башкирии призвали установить Рекорд Победы 9 мая

Намечено массовое отжимание от земли.
Уфа примет участие во всероссийской спортивно-патриотической акции «Рекорд Победы», которая пройдет 9 мая.
По замыслу организаторов, все участники акции должны будут одновременно начать отжимания. При этом число отжиманий в итоге должно соответствовать числу мирных дней, прошедших со дня окончания Великой Отечественной войны – 26 663.
Некоторые вопросы вызвало место проведения данной акции, которое расположено в микрорайоне Затон и довольно удалено от центра Уфы. Несложные вычисления позволяют установить, что если каждый участник акции сделает в среднем по 20 отжиманий, то понадобится около 1300 человек, чтобы в итоге получилось число 26 663. Соберется ли 9 мая в Затоне столько человек, желающих отжаться от земли в честь славного праздника, это большой вопрос. По крайней мере, когда в парке «Волна» проводились митинги, на них приходило от силы 800 человек.
- Одна надежда на кадетов и спецназ, которые базируются неподалеку, - предположил возможное развитие событий житель микрорайона Затон, поделившийся с корреспондентом Медиакорсети своим мнением.
Так или иначе, начало акции запланировано в 13.00 на площади перед сквером «Волна».
Медиакорсеть будет следить за развитием событий.