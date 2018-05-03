Жителей Башкирии призвали установить Рекорд Победы 9 мая

Некоторые вопросы вызвало место проведения данной акции, которое расположено в микрорайоне Затон и довольно удалено от центра Уфы. Несложные вычисления позволяют установить, что если каждый участник акции сделает в среднем по 20 отжиманий, то понадобится около 1300 человек, чтобы в итоге получилось число 26 663. Соберется ли 9 мая в Затоне столько человек, желающих отжаться от земли в честь славного праздника, это большой вопрос. По крайней мере, когда в парке «Волна» проводились митинги, на них приходило от силы 800 человек.