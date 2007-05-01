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На ипподроме «Акбузат» в Уфе установлены два рекорда
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Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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На ипподроме «Акбузат» в Уфе установлены два рекорда

Сегодня, 14:40СпортДмитрий СаламатинФото: Пресс-служба администрации Уфы
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