На ипподроме «Акбузат» в Уфе установлены два рекорда

Оба рекорда были установлены в первом забеге.

Первый же заезд, в котором разыгрывался приз для рысаков-двухлеток на дистанции 1600 метров, отличался рекордными достижениями. Сразу же со старта вперед вырвались две гнедые кобылы — Формула с Ильдусом Шархабдуллиным и Магия Лок с Владимиром Портным, сообщает пресс-служба администрации Уфы. Первые 500 метров были пройдены ими за мастерское время — 30,2 секунды. Затем Формула нашла силы, чтобы совершить последний бросок и победить. Новый рекорд — две минуты 4,4 секунды. Отметим, что прежний рекорд (две минуты 8,1 секунды) продержался только год.