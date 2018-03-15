Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В России установили мировой рекорд по обучению наблюдателей на выборы
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0

В России установили мировой рекорд по обучению наблюдателей на выборы

Сегодня, 17:16ПолитикаРазиф АбдуллинФото: nom24.ru
Читайте
также
В Башкирии перебой с лекарствами привел к смерти уфимки с редкой болезнью
Голодающие в Уфе требуют отставки Рустэма Хамитова
Как готовятся к выборам 18 марта штабы кандидатов в Башкирии