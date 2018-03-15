В России установили мировой рекорд по обучению наблюдателей на выборы
«Национальный общественный мониторинг» провел сегодня обучающий вебинар для наблюдателей и установил рекорд.
Более 29 тысяч человек сегодня приняли участие в обучении, организованном сетью общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ). Это мировой рекорд, сообщил журналистам федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.
Коломойцев сказал, что тем самым НОМ подтвердил статус «самой большой в России наблюдательной организации».
- Надеюсь, что в день голосования мы очень хорошо отработаем, будем внимательно наблюдать, - сказал он.
В работе вебинара приняла участие председатель ЦИК России Элла Памфилова. Она назвала общественных наблюдателей «полпредами общества».
- Потому что вы менее ангажированы, не зависимы от партийных каких-то вкусов, от кандидатов. Вы зависимы - это очень хорошая зависимость - от нашего разнообразного гражданского общества, - сказала она.
- Если мы проводим выборы так, что за них не стыдно, мы укрепляем страну, - подчеркнула она.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
Справка. НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.