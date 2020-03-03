В мэрии сообщили, где будет действовать запрет на парковку
Вчера, 11:22ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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Автомобили, мешающие коммунальщикам, будут эвакуировать.
По информации UfaTime.ru, городские власти приняли решение запрещать автомобилистам парковаться на улицах, где планируется убирать снег.
Для предупреждения на улице, где запланирована уборка, будут ставить специальные временные знаки. Сейчас такие знаки стоят на Бакбая и Заводской, где парковка запрещена в ночное время, на Батырской улице недопустимо парковать автомобили ночью по четным числам на одной стороне дороги, по нечетным числам – на другой.
В уфимской мэрии журналистам объяснили, если припаркованная машина будет мешать коммунальным службам, то ее отправят на штрафстоянку.
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