В мэрии сообщили, где будет действовать запрет на парковку

Для предупреждения на улице, где запланирована уборка, будут ставить специальные временные знаки. Сейчас такие знаки стоят на Бакбая и Заводской, где парковка запрещена в ночное время, на Батырской улице недопустимо парковать автомобили ночью по четным числам на одной стороне дороги, по нечетным числам – на другой.