28 февраля закроют парковку перед Конгресс-холлом «Торатау» в Уфе
26 февраля, 12:07ГородМинзаля АскароваФото: Башинформ
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Власти города идут на эти меры в связи с проведением форума школьного образования.
28 февраля в центре Уфе временно будет закрыта одна из крупных парковок города – перед Конгресс-холлом «Торатау». По данным администрации города, ограничения введут с 7:00 утра до 19:00 вечера.
Причиной подобного решения городской мэрии стало проведение второго форума школьного образования «Взлетай!».
Напомним, в рамках форума организуют семь площадок, на которых будут вынесены на обсуждение различные стороны сохранения и укрепления здоровья детей и так далее. Кроме того, участники форума рассмотрят проблемы, касающиеся школьной формы единого образца, диспансеризации, лечения детей.
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