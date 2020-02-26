28 февраля закроют парковку перед Конгресс-холлом «Торатау» в Уфе

28 февраля в центре Уфе временно будет закрыта одна из крупных парковок города – перед Конгресс-холлом «Торатау». По данным администрации города, ограничения введут с 7:00 утра до 19:00 вечера.

Напомним, в рамках форума организуют семь площадок, на которых будут вынесены на обсуждение различные стороны сохранения и укрепления здоровья детей и так далее. Кроме того, участники форума рассмотрят проблемы, касающиеся школьной формы единого образца, диспансеризации, лечения детей.