Заклинатели чиновников: в Башкирии люди позвали шамана, чтобы наколдовал парковку

В минувший четверг любопытное мероприятие прошло во дворе дома №10 по улице Молодежной башкирского города Агидель. Подробности рассказали журналисты издания «Огни Агидели».

Жильцы дома вышли во двор на обсуждение местной инициативы по обустройству парковки и подъездных дорог с плакатами «Мы хотим парковку!» и «Нам нужны новые широкие дороги!». Вдобавок, видимо, для пущей убедительности они пригласили шамана, чтобы призвал к ним в помощь высшие силы и духи предков.

По уточненным данным, жильцы этой трехподъездной девятиэтажки давно нуждаются в парковке. Ситуация усугубляется тем, что неподалеку расположен детский сад, а с другой стороны дома проложены инженерные сети. Таким образом местным автовладельцам остается только парковать свои машины вдоль довольно узкого внутриквартального проезда. Естественно, такое положение дел никого не устраивает.

Активисты ранее пытались претворить в жизнь различные варианты решения проблемы, однако существующие санитарные нормы поставили красный крест на их инициативах. Последней стала идея расширить проезжую часть за счет прилегающей к дому территории и таким образом выкроить место для парковки. А чтобы уберечь траву, они решили действовать по принципу экогазона - использовать специальную решетку, на поверхности которой можно размещать автомобили, без особого ущерба для травы.