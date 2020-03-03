В Красноярске инспекторы изъяли голодных детей из нищей семьи мигрантов
В Красноярске правоохранители изъяли из семьи мигрантов детей, которые гуляли по городу без верхней одежды в минусовую температуру, потому что им было нечего надеть.
В социальной сети была опубликована видеозапись, на которой две маленькие девочки гуляют по Красноярску без верхней одежды. Ролик привлек внимание инспекторов по делам несовершеннолетних. Об этом пишет fedpress.ru.
Правоохранители установили местонахождение детей. Они воспитывались в семье мигрантов, которые приехали в Россию из ближнего зарубежья. Семья бедствовала: в доме был дефицит продуктов питания, а дети нуждались в одежде и обуви. Оказалось, что две девочки в возрасте двух и шести лет выбежали на улицу в тот момент, когда их мать кормила третьего ребенка.
Также выяснилось, что мать детей находится в стране нелегально, а несовершеннолетние не состоят на учете в поликлинике. Инспекторы приняли решение изъять детей и направить их в спецучреждения. Их дальнейшую судьбу будут решать органы опеки.