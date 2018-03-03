В Башкирии после шумихи в СМИ учителям разрешили не мыть полы в поликлинике

- Совместными усилиями мы отстояли право учителей района на достойное отношение к себе. Уборку помещений работниками образовательных учреждений на территории больницы отменили. Спасибо всем, кто поддерживал! Я не против добровольной помощи, но в данном случае это сложившаяся система нарушений прав граждан, которая идет еще с советских времен, а живем мы в демократической стране. Противно видеть, как люди, которые скрывают свои многомиллионные расходы, заставляют людей, которые и так получают маленькие зарплаты, работают на две ставки, бесплатно работать, - пишет Динар Хабибуллин в соцсети ВКонтакте. - Это нельзя считать победой, потому что от этой системы трудно избавиться. Кроме педагогов, страдают и другие сотрудники бюджетных учреждений, но в данном случае, самая большая нагрузка ложится на сотрудников больницы, и, скорее всего, на персонал младшего состава. От них тоже поступают жалобы, что их бесплатно заставляют работать после основной работы. Поэтому это совсем не победа. Есть маленькая надежда на органы правопорядка, но пока ответа на мое обращение от прокуратуры не получил.