В Башкирии после шумихи в СМИ учителям разрешили не мыть полы в поликлинике
Жители района сообщили, что учителей заставляли мыть полы в поликлинике к визиту Рустэма Хамитова.
Об этом сообщил общественник, администратор группы «Илишевцы» ВКонтакте, Динар Хабибуллин. По данному факта в администрации района начали проверку, стало известно Медиакорсети.
- Совместными усилиями мы отстояли право учителей района на достойное отношение к себе. Уборку помещений работниками образовательных учреждений на территории больницы отменили. Спасибо всем, кто поддерживал! Я не против добровольной помощи, но в данном случае это сложившаяся система нарушений прав граждан, которая идет еще с советских времен, а живем мы в демократической стране. Противно видеть, как люди, которые скрывают свои многомиллионные расходы, заставляют людей, которые и так получают маленькие зарплаты, работают на две ставки, бесплатно работать, - пишет Динар Хабибуллин в соцсети ВКонтакте. - Это нельзя считать победой, потому что от этой системы трудно избавиться. Кроме педагогов, страдают и другие сотрудники бюджетных учреждений, но в данном случае, самая большая нагрузка ложится на сотрудников больницы, и, скорее всего, на персонал младшего состава. От них тоже поступают жалобы, что их бесплатно заставляют работать после основной работы. Поэтому это совсем не победа. Есть маленькая надежда на органы правопорядка, но пока ответа на мое обращение от прокуратуры не получил.
Напомним, вчера мы писали об инциденте в Илишевском районе республики. В прокуратуру поступила жалоба на действия чиновников, отправивших педагогов отмывать помещения в строящейся местной поликлинике. Житель Илишевского района Динар Хабибуллин обратился в районную прокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку по факту принуждения педагогических работников трех общеобразовательных учебных заведений, которые получили указания провести уборку помещений строящейся поликлиники Верхнеяркеевской центральной районной больницы.
- 1 марта я получил сообщение от неизвестного мне пользователя о том, что в селе Верхнеяркеево руководители образовательных организаций направляют педагогический состав для уборки помещений в строящемся здании поликлиники ГБУЗ РБ Верхнеяркеевская ЦРБ. В сообщении также было написано, что данные работы были организованы в связи с предстоящим приездом в Илишевский район главы республики Башкортостан Рустэма Закиевича Хамитова, - рассказал Медиакорсети Динар Хабибуллин.
После этого Динар опубликовал в группе «Илишевцы» обращение к читателям с просьбой подтвердить либо опровергнуть данную информацию и получил уже подтверждения от шести разных людей.
Отметим, что глава республики, как стало известно Медиакорсети, сегодня, 3 марта, действительно побывал с рабочим визитом в Илишевском районе республики, где обсудил с местными чиновниками вопросы развития сельского хозяйства, промышленности и ряд других проблем. В пресс-службе заявили, что подробности визита главы региона будут опубликованы чуть позже.
Медиакорсеть следит за развитием событий.