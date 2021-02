Юрист в отрасли здравоохранения Ирина Гриценко поделилась информацией о способах сэкономить средства на медуслугах в регионах или получить их бесплатно по программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи.

Iz.ru пишет, что по словам эксперта, стоимость медицинских услуг в регионах может быть ниже, чем в мегаполисах. Соответственно, в некоторых случаях дешевле воспользоваться именно региональными медуслугами. Отмечается, что значительную выгоду можно получить даже при расходах на дорогу и иных затратах.

