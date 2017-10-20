В Башкирии менеджеры магазина присвоили технику на полмиллиона рублей

Кумертауский межрайонный суд вынес приговор в отношении 24 и 26-летних сотрудников магазина «Корпорация Центр» ООО «Улисс».

Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение). В суде установили, что менеджеры торгового зала с января по октябрь присвоили вверенную им бытовую технику на сумму более 580 тыс. рублей.

Чтобы скрыть мошенническую схему, они использовали бухгалтерскую программу «1С бухгалтерия», в которую вводили неверные данные о количестве и стоимости проданного оборудования. Руководство магазина обнаружило недостачу и обратилось в полицию.

Вину свою злоумышленники признали и вернули деньги.