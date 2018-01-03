В Уфе у мамы после кесарева пошли отеки,врачи не говорят, кто оперировал

В уфимском роддоме № 4 врачи отказываются говорить одной из молодых мам, кто делал ей кесарево сечение, после которого пошли осложнения.

30-летняя Юлия Денисова попала в роддом № 4 25 декабря. Роды у женщины начались на следующий день и шли тяжело. Врачи экстренно решили делать кесарево сечение.

- К моей жене подошел врач Иваха ( Владимир Иваха - заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи) и уточнил, будет ли делать кесарево, - рассказал Медиакорсети муж Юлии Денис Денисов. - Она подписала согласие, и операция была сделана. В 17:44 появилась на свет наша дочка.

Однако операция не прошла для молодой мамы бесследно. По словам Дениса, у жены практически сразу начались проблемы, пошли отеки, как при гестозе (гестоз - осложнение нормально протекающей беременности, которое может не проявляться, либо проявляться отёками, повышением давления, потерей белка с мочой, судорогами). Женщина жаловалась врачам, но они отвечали, что все в пределах нормы. И самое главное - Юлии так и не говорят, какой именно врач сделал операцию.

- На неоднократные запросы увидеть лечащего врача, и кто проводил операцию, говорят, что это невозможно, отмалчиваются, - возмущается Юрий. - Вчера посмотрела ее врач с гинекологического отделения и сказала следующее: "У вас осложнения после кесарева сечения, расхождение швов". После операций жене не назначили антибиотики, как и всем, на жалобы врач Файруза Шафикова не реагировала, грубила, халатно относилась к обязанностям, повышала голос и пугала, что отправит на операцию вторую - по удалению матки. Антибиотик назначили только когда жене стало плохо и пришёл анализ общий крови где лейкоциты были 25 тыс, что превышает показания в разы. При этом сначала не хотели больничный антибиотик (который имеется в распоряжении роддома - прим.ред.) назначать, врач заставила сперва купить другой препарат за свой счёт. И только потом только назначила больничный.

Сегодня Юлию перевели в гинекологическое отделение роддома, на свои вопросы по поводу операции она ответа так и не получила. Новорожденную дочку из роддома забрали 1 января папа и бабушка, и свои первые дни ей приходится проживать без мамы. И что дальше будет с ней пока неизвестно.