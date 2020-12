За минувшие сутки в Челябинской области жертвами коронавирусной инфекции стали 10 человек в возрасте 62-86 лет.

За время пандемии в регионе зафиксировано 26 941 случаев заражения COVID-19. Об этом пишет kursdela.biz. Более миллиона челябинцев уже прошли тестирование методами ИФА и ПЦР на выявление коронавируса. За прошедшие сутки в регионе были сделаны 6704 тестов. В регионе до 27 декабря продлится режим повышенной готовности, который предполагает масочный режим в общественных местах и ограничение работы предприятий общепита.

