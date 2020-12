Михаил Дегтярев рассказал о поддержке социально ответственного бизнеса

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев дал интервью известному блогеру Валентине Олексенко, в котором рассказал о поддержке социального предпринимательства, льготном налогообложении и выплатах медикам, работающим с зараженными COVID-19.

Как пишет transsibinfo.com, во время пандемии бизнес выразил готовность сотрудничать с государством, чтобы получить финансовую поддержку. Некоторые предприниматели предложили переориентировать свою деятельность на оказание помощи населению и начать активно развивать социальную направленность. По словам Олексенко, сейчас эта работа ведется медленно: нет четких тарифов и плана развития. Дегтярев ответил, что этот вопрос уже активно решается и детальные отчеты по нему будут даны сразу после новогодних праздников. Еще одной мерой поддержки предпринимательства мог бы стать переход с ЕНВД на другие системы налогообложения, но это нужно сделать так, чтобы не пострадал бюджет. «Я сторонник того, чтобы на Дальнем Востоке была безналоговая экономика, и активно продвигаю этот вопрос на верхних уровнях», — заявил Дегтярев. Ранее глава региона уже смог сократить транспортный налог в Хабаровском крае, компенсировав строку бюджета за счет сокращения трат на чиновников. По словам Дегтярева, с безналоговой экономикой можно решить вопрос подобным образом. Олексенко также подняла актуальную проблему выплат медикам, которые работают с коронавирусными больными. Дегтярев заявил, что вопрос уже решен. «Выплаты за все месяцы, включая декабрь, досрочно поступят до 26 декабря, чтобы к Новому году у людей были деньги», — сказал он. Говоря о своей работе, Дегтярев отметил, что глава региона должен жить там, где работает. «Только погрузившись в местные реалии с головой, проникнувшись повседневным бытом, понимаешь некоторые особенности», — заявил он. Напомним, что Михаил Дегтярев вместе со своей семьей переехал из Москвы в Хабаровск и получил местную прописку.

