Действующий американский лидер Дональд Трамп намекнул, что собирается баллотироваться на пост президента через четыре года.

Газета “Известия” сообщает, что об этом он сказал своим сторонникам. По словам представителей американского президента, он в течение нескольких недель говорил о том, что обдумывает новую кампанию на 2024 год. Некоторые его советники полагают, что данную информацию Трамп может озвучить в ближайшее время. Возможно это произойдет в день вступления в должность его оппонента Джо Байдена.

