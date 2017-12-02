Жителей Башкирии просят остановить садистов, которые сжигают животных

В Благовещенске банда подростков 12-15 лет калечат беззащитных животных, пытаясь их сжечь заживо, сообщает «БСТ».
Появилось намного больше животных, которых они изуродовали, животных с выколотыми глазами, с сожжёнными телами, просто порезанных кошек. Их стало очень много. Дети совсем потеряли страх. Они уже ничего не боятся, потому что понимают, что не понесут никакой ответственности, рассказывает жительница Благовещенска Виктория Шемшиева.
Подростки поджигают животных, выкалывают им глаза, котятам разбивают головы.
Вы можете отправить заявление в Генпрокуратуру и прокуратуру республики, выбирая раздел по вопросам следствия и дознания с просьбой возбудить уголовное дело ст.167, ст.213, ст.245 на группу садистов г. Благовещенска (Башкортостан).
Приютить четвероногих можно, обратившись в сообщество в социальной сети «Благое дело Бездомные животные Благовещенск РБ»