Четвертый БРИФ пройдет в онлайне

Четвертый БРИФ пройдет в онлайне

Вчера, 21:34Общество
Четвертый Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) состоится дистанционно шестнадцатого - двадцатого ноября.

Издание vostokmedia.com пишет, главная тема мероприятия – «Идеальный шторм: опыт преодоления и новые возможности для бизнеса». На протяжении пяти дней участвующие поговорят об обеспечении непрерывности бизнеса в условиях пандемии, цифровизации бизнеса, затронув и другие важные темы.

Участие в БРИФ-2020 уже подтверждено победителями конкурса «Лидеры России», экспертами из отраслевых объединений и крупных компаний: Газпром нефть, СИБУР, Интер РАО, Северсталь, Deloitte, KPMG и др.

Участие является бесплатным. Регистрация для участия в форуме на сайте.

Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) представляет собой первый практический форум по управлению рисками в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Организатор — ООО «Иркутская нефтяная компания». Рассмотрено свыше ста пятидесяти практических заданий в представленной отрасли. Общая аудитория форума - более двух тысяч человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы