Четвертый БРИФ пройдет в онлайне

Четвертый Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) состоится дистанционно шестнадцатого - двадцатого ноября.

Издание vostokmedia.com пишет, главная тема мероприятия – «Идеальный шторм: опыт преодоления и новые возможности для бизнеса». На протяжении пяти дней участвующие поговорят об обеспечении непрерывности бизнеса в условиях пандемии, цифровизации бизнеса, затронув и другие важные темы. Участие в БРИФ-2020 уже подтверждено победителями конкурса «Лидеры России», экспертами из отраслевых объединений и крупных компаний: Газпром нефть, СИБУР, Интер РАО, Северсталь, Deloitte, KPMG и др. Участие является бесплатным. Регистрация для участия в форуме на сайте. Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) представляет собой первый практический форум по управлению рисками в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Организатор — ООО «Иркутская нефтяная компания». Рассмотрено свыше ста пятидесяти практических заданий в представленной отрасли. Общая аудитория форума - более двух тысяч человек.

