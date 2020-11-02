Четвертый БРИФ пройдет в онлайне

Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) представляет собой первый практический форум по управлению рисками в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Организатор — ООО «Иркутская нефтяная компания». Рассмотрено свыше ста пятидесяти практических заданий в представленной отрасли. Общая аудитория форума - более двух тысяч человек.