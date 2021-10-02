Щербаков считает, что «Ленфильму» удастся выйти на безубыточность к 2022 году

Также он добавил, что при поддержке Минкультуры РФ подготовлена стратегия развития "Ленфильма" до 2025 года, сообщает ТАСС.
"Все проекты обеспечены финансированием, то есть мы в настоящее время сознательно не просим никакой дополнительной поддержки. <…> Экономическая модель, которая была создана, говорит о том, что студия <…> все равно сможет выйти на безубыточность уже к следующему году, прогноз по 2021 году свидетельствует о том, что нам удается все проходить уверенно", - сказал Федор Щербаков в ходе совещания по вопросам развития "Ленфильма", организованном вице-премьером России Татьяной Голиковой.
Кроме этого, Щербаков также добавил, что совместно с Минкультуры РФ была разработана стратегия развития "Ленфильма" до 2025 года, ее основная цель состоит в том, чтобы восстановить кинопроизводство.
"Все выступили в ее поддержку, одобрили и согласовали. Мы видим, что уже начиная с нового года "Ленфильм" станет безубыточным предприятием, это говорит о том, что будет исполнено соответствующее указание главы государства Владимира Путина. Мы усматриваем в этой стратегии инфраструктурный элемент, имеющий отношение к кинопроизводству, образовательным процессам, поддержке нового кино, музейно-выставочной индустрии. Также я хочу подчеркнуть взаимодействие с городом, так как киностудия интегрирована в город и является ее неотъемлемой частью", - подчеркнула Голикова.
"За текущий год нам удалось решить ситуацию с долгами, мы почти подошли к их обнулению. По имеющимся у нас поручениям нам удалось реализовать непрофильные активы, аукционы уже прошли, скоро денежные средства начнут зачисляться уже на счета студии, и мы сможем полностью рассчитаться со всеми долгами", - заявил Щербаков.