Щербаков считает, что «Ленфильму» удастся выйти на безубыточность к 2022 году

Руководители "Ленфильма" выразили мнение, что уже к будущему году у петербургской киностудии получится стать безубыточной. Об этом сообщил ее генеральный директор Федор Щербаков.

Также он добавил, что при поддержке Минкультуры РФ подготовлена стратегия развития "Ленфильма" до 2025 года, сообщает ТАСС. "Все проекты обеспечены финансированием, то есть мы в настоящее время сознательно не просим никакой дополнительной поддержки. <…> Экономическая модель, которая была создана, говорит о том, что студия <…> все равно сможет выйти на безубыточность уже к следующему году, прогноз по 2021 году свидетельствует о том, что нам удается все проходить уверенно", - сказал Федор Щербаков в ходе совещания по вопросам развития "Ленфильма", организованном вице-премьером России Татьяной Голиковой. Кроме этого, Щербаков также добавил, что совместно с Минкультуры РФ была разработана стратегия развития "Ленфильма" до 2025 года, ее основная цель состоит в том, чтобы восстановить кинопроизводство. "Все выступили в ее поддержку, одобрили и согласовали. Мы видим, что уже начиная с нового года "Ленфильм" станет безубыточным предприятием, это говорит о том, что будет исполнено соответствующее указание главы государства Владимира Путина. Мы усматриваем в этой стратегии инфраструктурный элемент, имеющий отношение к кинопроизводству, образовательным процессам, поддержке нового кино, музейно-выставочной индустрии. Также я хочу подчеркнуть взаимодействие с городом, так как киностудия интегрирована в город и является ее неотъемлемой частью", - подчеркнула Голикова. "За текущий год нам удалось решить ситуацию с долгами, мы почти подошли к их обнулению. По имеющимся у нас поручениям нам удалось реализовать непрофильные активы, аукционы уже прошли, скоро денежные средства начнут зачисляться уже на счета студии, и мы сможем полностью рассчитаться со всеми долгами", - заявил Щербаков.

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