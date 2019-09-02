Инициативы Владимира Логинова могут привести к росту цен в России

Издание «Новые известия» сообщает, что на данный момент Логинов является куратором мусорной реформы, которую, как он сам отвечает, невозможно продвигать исключительно за счет населения. Он предлагает представителям бизнеса самостоятельно организовывать утилизацию упаковки и вышедших из строя приборов. Иначе, согласно инициативе Логинова, придется платить экологический сбор.

На данный момент необходимость на утилизацию упаковки распространяется только на 5 – 35% продукции. Логинов же предлагает распространить экологический сбор на всю упаковку. Таким образом, ежегодно бюджет будет пополняться на 136 миллиардов рублей. Однако, в следствии этого, подорожают и продукты в магазинах страны.

Интересен и тот факт, что общего Минприроды сегодня нет – внутри структуры уже давно ведутся бои «все против всех». Ключевая причина конфликтов связана с распределением всех обязательств в пользу одного человека.

Так, Логинов хочет забрать под свой контроль заповеднике и национальные парки, также он планирует взять на себя кураторство над административным департаментом Минприроды и делопроизводства, а также снять с должности статс-секретаря Светлану Радченко. Ко всему прочему, Логинов потребовал снять с должности директора ФГБУ «ВНИИ Экологии», а также предоставить ему полномочия по контролю проектов ликвидации накопленного экологического ущерба.

Позиции Логинова подкрепляются и личным знакомством с вице-премьеров Алексеем Гордеевым, который является куратором Минприроды. В 90-ые они вместе вели бизнес и стояли у правительства Воронежской области: Гордеев в качестве губернатора, а Логинов занимался Агентством инноваций и развития экономических и социальных проектов.

Заявление Минприроды о том, что в мусорную реформу было инвестировано порядка 20 миллиардов частных средств – фейк. В отчетах ведомства учитывается исключительно те организации, строительство которых стартовало всего лишь несколько годами ранее и который только делают первые шаги в работе. Встает логичный вопрос о будущем таких предприятий… Не исключено, что уже через несколько лет станет ясно, что проведение реформы было провалено, однако тарифы за сбор и утилизацию будут расти.

И так всегда происходит, когда в работе государственных органов замешаны чьи-то личные интересы. В частности, мусорная реформа попадает в сферу интересов компании бизнесмена Сергея Чернина «ГазЭнергоСтрой», с которой были заключены договоры на рекультивацию объектов накопленного экологического ущерба на территории Нижегородской области. Совокупная стоимость всех контрактов составила более семи миллиардов рублей. Теперь он займется рекультивацией отходов Байкальского ЦБК. После этой сделки он получит уже шесть миллиардов рублей. И очень «неожиданно» Логинов оказывается куратором программы «Сохранение озера Байкал», а также управленцем на Байкальской природной территории от Минприроды.