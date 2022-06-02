Уфимцы больше всего уважают медицинских работников, учителей и военных

Больше всего уважения у медиков, а именно медицинских сестер, фельдшеров и врачей — за людей в белых халатах голоса отдали 32% респондентов. 10% опрошенных испытывают большое уважение к учителям, 7% опрошенных уфимцев особенно уважают военнослужащих. В равной же степени уважают представителей всех профессий лишь 6% опрошенных уфимцев.