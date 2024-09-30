Коммунальный раскоп лишит уфимцев комфорта

Но это не единственные проводимые раскопки в городе. На Дуванском бульваре (29) и улице С. Перовской (50) будут проводиться раскопочные работы для ликвидации утечки из земли. Эти мероприятия предполагают временное ограничение доступа к некоторым участкам.