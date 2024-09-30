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Posted 30 сентября, 09:14

Published 30 сентября, 09:14

Modified 30 сентября, 09:45

Updated 30 сентября, 09:45

Уфимцам сообщили график отключения воды

Коммунальный раскоп лишит уфимцев комфорта

30 сентября 2024, 09:14
Фото: 1MI

Уфимцам сообщили график отключения воды

Сюжет
Башкирия
Жителей Уфы ждёт отключение горячей воды и раскопки по улицам города, сообщает в понедельник, 30 сентября, администрация Кировского района города.

Как стало известно, 30 сентября администрация Кировского района Уфы объявила о плановых работах, которые затронут несколько улиц. С 11:00 до 17:00 горячее водоснабжение будет отключено по адресам: ул. Гафури (40, 48), ул. Свердлова (56, 60, 60/1, 62, 72, 72/1, 72/2), ул. Пушкина (43, 45, 45/1, 45/2, 45/3) и ул. Гоголя (27, 29). Причиной отключения стало устранение коррозионного повреждения на трубопроводе диаметром 150 мм по улице Свердлова.

Но это не единственные проводимые раскопки в городе. На Дуванском бульваре (29) и улице С. Перовской (50) будут проводиться раскопочные работы для ликвидации утечки из земли. Эти мероприятия предполагают временное ограничение доступа к некоторым участкам.

Администрация заверяет, что все службы оповещены и работают в усиленном режиме.

Названа дата включения отопления в Уфе
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