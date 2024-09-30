В Уфе провели гибридную спецоперацию

— В связи с риском повторного разрыва аневризмы, нарастающей водянкой мозга и прогрессирующим угнетением сознания дежурной бригадой нейрохирургов и рентген-хирургов в срочном порядке была проведена двухэтапная гибридная операция: рентген-хирурги выполнили эндоваскулярную окклюзию полости аневризмы — закрыли просвет поврежденного сосуда платиновыми микроспиралями, что позволило «выключить» аневризму из общего кровотока и исключить ее увеличение и разрыв сосуда. Затем нейрохирурги установили наружный дренаж в желудочек мозга для отвода жидкости, — рассказал в своем Telegram-канале глава Минздрава Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.