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Posted 30 сентября, 08:45

Published 30 сентября, 08:45

Modified 30 сентября, 10:25

Updated 30 сентября, 10:25

Уфимские врачи спасли пациентку с геморрагическим инсультом

В Уфе провели гибридную спецоперацию

30 сентября 2024, 08:45
Фото: mkset.ru

Уфимские врачи спасли пациентку с геморрагическим инсультом

Нейрохирурги городской больницы №21 спасли жизнь пациентке с геморрагическим инсультом, сообщил в понедельник, 30 сентября, глава Минздрава Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Как стало известно, 58-летняя пациентка поступила в ГКБ №21 Уфы на скорой помощи. Врачи диагностировали у нее разрыв аневризмы внутренней сонной артерии. Это опасное осложнение, которое влечет за собой множественные ишемические и метаболические изменения головного мозга.

— В связи с риском повторного разрыва аневризмы, нарастающей водянкой мозга и прогрессирующим угнетением сознания дежурной бригадой нейрохирургов и рентген-хирургов в срочном порядке была проведена двухэтапная гибридная операция: рентген-хирурги выполнили эндоваскулярную окклюзию полости аневризмы — закрыли просвет поврежденного сосуда платиновыми микроспиралями, что позволило «выключить» аневризму из общего кровотока и исключить ее увеличение и разрыв сосуда. Затем нейрохирурги установили наружный дренаж в желудочек мозга для отвода жидкости, — рассказал в своем Telegram-канале глава Минздрава Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Пациентка уже готовится к выписке. Она запланирована на понедельник, 30 сентября.

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