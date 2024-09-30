Путина ждут в Башкирии

В Уфе прошло заседание оргкомитета по подготовке к форуму. И. о. премьер-министра Башкортостана Андрей Назаров сообщил, что все работы идут по плану. Основной площадкой форума станет недавно открывшийся Дворец спортивной борьбы, который соответствует всем международным стандартам. Здесь подготовят залы для круглых столов и выставочную площадку, посвященную современным видам спорта.