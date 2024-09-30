Путина ждут в Башкирии

Posted 30 сентября, 08:40
Published 30 сентября, 08:40
Modified 30 сентября, 08:51
Updated 30 сентября, 08:51
С 17 по 19 октября столица Башкортостана станет центром спортивной активности, принимая международный форум, приуроченный к 450-летию города.
В Уфе прошло заседание оргкомитета по подготовке к форуму. И. о. премьер-министра Башкортостана Андрей Назаров сообщил, что все работы идут по плану. Основной площадкой форума станет недавно открывшийся Дворец спортивной борьбы, который соответствует всем международным стандартам. Здесь подготовят залы для круглых столов и выставочную площадку, посвященную современным видам спорта.
В рамках форума также запланировано открытие нескольких новых спортивных объектов, включая Центр фехтования, комплекс гребного слалома и спортивный центр «Амфибия» в Нефтекамске. Не исключено, что новые учреждения будут открыты с участием главы государства Владимира Путина.
— Три недели осталось до самого масштабного спортивного мероприятия России. Мы работаем в нескольких направлениях, чтобы обеспечить высокий уровень проведения форума. Президент Российской Федерации принял решение провести его в 2024 году в Уфе, и для нас это большая честь, — отметил Андрей Назаров.
Ожидается, что форум привлечет около 25 тысяч участников, которые примут участие во Всероссийском Дне ходьбы и других активностях.
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