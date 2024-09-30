mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 08:56

Published 30 сентября, 08:56

Modified 30 сентября, 09:44

Updated 30 сентября, 09:44

Уфимский хакер пойдёт под суд

Уфимский хакер пойдёт под суд

30 сентября 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Башкирия
Мужчина предстанет перед судом за распространение вредоносных программ, сообщает в понедельник, 30 сентября, прокуратура Башкирии.

Как стало известно, прокуратура Башкортостана завершила расследование уголовного дела против 30-летнего мужчины. По версии следствия, находясь дома, хакер разместил вредоносный архивный файл на веб-сервисе коммерческой организации.

Это произошло в марте 2023 года, когда хакер решил проверить работу антивирусного программного обеспечения. Однако его «эксперимент» обернулся серьезными последствиями.

Обвиняемый признал свою вину и теперь будет отвечать за свои действия в Октябрьском районном суде Уфы. Согласно материалам дела, его действия были направлены на несанкционированное блокирование компьютерной информации.

Уфимского хакера вызвали в ФСБ
Узнать подробнее
Читайте также:
Названа дата включения отопления в УфеВице-премьера Башкирии задержали силовикиВодитель-Халк порезвился в Стерлитамаке
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Расследование#Белебей#Мелеуз#Октябрьский районный суд#Хакер#Вредоносные программы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика