Министр здравоохранения заявил, что запаса лекарств в Башкирии хватит на пять месяцев

Министр здравоохранения заявил, что запаса лекарств в Башкирии хватит на пять месяцев
Министр здравоохранения заявил, что запаса лекарств в Башкирии хватит на пять месяцев
Вчера, 08:42ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Какой запас лекарств уже есть у региона и как он пополняется Айрат Рахматуллин рассказал на оперштабе 1 июня.

Айрат Рахматуллин, неделю назад занявший пост министра здравоохранения Башкирии в прямом эфире центра управления республикой рассказал о том, что происходит в Башкирии и запасом лекарств и грозит ли региону дефицит лекарств.

Рахматуллин на заседании оперштаба по социально-экономическому развитию Башкирии сообщил о том, что нет оснований волноваться о запасе лекарств, на данный момент в аптеках и больницах препаратов есть пятимесячный запас. Айрат Рахматуллин подчеркнул и то, что запасы пополняются, а новые контракты на поставки лекарств заключаются.

Сделал новый министр и предупреждение для населения. Он напомнил о том, что закупка препаратов впрок скорее приведет к истечению их срока годности и рекомендовал не делать запасов лекарственных средств.

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