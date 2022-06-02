Инспектора ГИБДД вымогавшего взятки с помощью лже-алкотестера в Уфе осудили условно

Инспектора ГИБДД вымогавшего взятки с помощью лже-алкотестера в Уфе осудили условно
Инспектора ГИБДД вымогавшего взятки с помощью лже-алкотестера в Уфе осудили условно
Вчера, 11:21ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил к 2 годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 2 июня.

В Уфе Октябрьский райсуд вынес приговор уже бывшему инспектору ГИБДД из Уфы, которого уличили в мошенничестве. Оказалось предприимчивый инспектор придумал весьма интересную схему — встречать водителей, которых он останавливает, ложно настроенным алкотестером, который показывал, что водитель находится «под хмельком».

Водитель попавшийся на его удочку в марте 2022 года согласился на требование инспектора передать ему взятку в размере 20 тысяч рублей, однако после того как дал взятку сразу отправился в полицию, где рассказал о действиях инспектора.

Бывшего инспектора, который полностью признал свою вину, суд признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно, однако также ему назначен и испытательный срок длительностью полтора года.

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