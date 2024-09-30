Вице-премьера Башкирии задержали силовики

Posted 30 сентября, 07:48
Published 30 сентября, 07:48
Modified 30 сентября, 09:59
Updated 30 сентября, 09:59
Алан Викторович Марзаев имеет внушительный послужной список. Он окончил Горский государственный аграрный университет и Академию права и управления, а также является кандидатом экономических наук. Его карьера началась в 1994 году в Государственной налоговой инспекции РСО — Алания, где он занимал различные должности, включая инспектора по контролю работы кассовых аппаратов и руководителя инспекции Министерства РФ по налогам и сборам.
С 2004 по 2009 годы Марзаев работал на высоких должностях в Управлении Федеральной налоговой службы РСО — Алания. В последующие годы он занимал ключевые посты в правительстве Башкортостана, включая министра транспорта и дорожного хозяйства. В 2021 году он стал помощником Главы Республики Башкортостан, а затем исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра, курируя блок жилищно-коммунального хозяйства.
На момент задержания Марзаев находился в активной работе — он провел встречу с министром строительства Республики Татарстан, обсуждая важные вопросы ЖКХ и внедрение новых практик.
По данным Mkset, делом в отношении исполняющего обязанности вице-премьера Правительства Башкирии находится в ведении Москвы. Местные правоохранительные органы не отрицают факт задержания известного в Республике Башкортостан политика, но пока не комментируют причину внимания к персоне со стороны силовиков.
Напомним, в конце сентября 2024 года глава Республики Радий Хабиров внес изменения в положение регионального законодательства, касающихся коррупции. Хабиров расширил действие документа на работающих на непостоянной основе парламентариев.
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