Вице-премьера Башкирии задержали силовики

Алан Викторович Марзаев имеет внушительный послужной список. Он окончил Горский государственный аграрный университет и Академию права и управления, а также является кандидатом экономических наук. Его карьера началась в 1994 году в Государственной налоговой инспекции РСО — Алания, где он занимал различные должности, включая инспектора по контролю работы кассовых аппаратов и руководителя инспекции Министерства РФ по налогам и сборам.