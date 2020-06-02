Власти Башкирии объяснили нашествие комаров

Сегодня, 2 июня, на еженедельном брифинге Минздрава прозвучали разъяснения о ситуации с обилием комаров. Власти отметили, что в настоящее время на территории столицы Башкирии специалисты Республиканского центра дезинфекции уже начали обработку деревьев и травы в скверах и парках от комаров. Только вот за придомовые территории они не отвечают.