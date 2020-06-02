Власти Башкирии объяснили нашествие комаров

Стало известно, с чем связано резкое увеличение числа насекомых.
Сегодня, 2 июня, на еженедельном брифинге Минздрава прозвучали разъяснения о ситуации с обилием комаров. Власти отметили, что в настоящее время на территории столицы Башкирии специалисты Республиканского центра дезинфекции уже начали обработку деревьев и травы в скверах и парках от комаров. Только вот за придомовые территории они не отвечают.
— Обработка проводится в рамках государственного задания за счет средств республиканского бюджета. Придомовые территории относятся к зоне ответственности управляющих компаний. Работы проводятся при взаимодействии с администрациями районов города и Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан, — отметили в минздраве РБ.
По словам замминистра здравоохранения Ирины Кононовой, размножение комаров связано с цикличностью развития популяции. Так, предыдущий пик численности популяции комаров был зарегистрирован в 2016 году.