Власти сообщили, когда Уфа обработают от комаров

Главный врач Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин сообщил, что в Уфе все планируют обработать от комаров до 5-го июня. Он отметил, что средства обработки безопасности для людей, передает «Башинформ».

Прежде всего планируют обработать сквер Маяковского, Мемориальный парк, Сквер на 8 Марта, Площадь имени Ленина, сад имени Кирова, парки имени Гафури и Якутова, а также парк «Волна», сад имени Салавата Юлаева и сад Аксакова, «Кашкадан», парки в Демском районе, «Нефтехимиков» и «Первомайский», имени Калинина, Парк Победы, парк имени Гастелло, а также парк имени Ленина.

Кроме того обработают скверы: около кинотеатра «Победа», у Монумента Дружбы, по улице 50 лет СССР, перед Домом правительства и у ДК УЗЭМИК, имени Дзержинского, у ТЦ «Башкортостан», перед УФИЦ РАН.

Обработают также парковую зону у памятника Салавата Юлаева, сад микрорайона возле центрального ЗАГСа, Непейцевский дендропарк и лесопарк имени Лесоводов Башкирии.