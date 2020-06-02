В России туроператоры смогут не возвращать деньги за отмененные путевки
Сегодня, 21:22ОбществоФото: pixabay.com
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Совет Федерации одобрил законопроект, в соответствии с которым туроператоры, транспортные компании и отели могут не возвращать деньги клиентам за отмененную поездку или путевку, если она была отменена из-за ЧС.
Новый закон позволяет туроператорам вместо денег предоставлять клиентам ваучеры, чтобы использовать путевку в другое время. Об этом пишет fedpress.ru.
Некоторые авиаперевозчики уже перешли на систему ваучеров. Другие авиакомпании вместо ваучеров предоставляют пассажирам возможность два раза изменить даты или направление билетов, купленных до 1 мая.
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