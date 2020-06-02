В апреле объем свободных денег у россиян уменьшился почти в два раза

В большинства семей в мегаполисах таких средств оставалось не более 18 тысяч рублей. В небольших городах этот показатель составил около 10 тысяч рублей.

При этом по сравнению с мартом в апреле свободных денег у населения стало больше на 31%. По мнению экспертов, это связано с повышенными тратами в марте из-за начала карантинных мер.