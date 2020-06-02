В апреле объем свободных денег у россиян уменьшился почти в два раза
Сегодня, 19:27ОбществоФото: pixabay.com
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Согласно результатам исследования холдинга «Ромир», за апрель свободные деньги россиян сократились на 40%
Речь идёт о средствах, которые остаются после обязательных платежей, сообщает infox.ru.
В большинства семей в мегаполисах таких средств оставалось не более 18 тысяч рублей. В небольших городах этот показатель составил около 10 тысяч рублей.
При этом по сравнению с мартом в апреле свободных денег у населения стало больше на 31%. По мнению экспертов, это связано с повышенными тратами в марте из-за начала карантинных мер.
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