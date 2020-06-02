Медики РФ провели свыше 11 млн тестов на наличие коронавируса

Согласно медицинской статистике, под наблюдением врачей в России все еще остаются более 300 000 человек. В оперштабе сообщили, что по состоянию на 1 июня в России зарегистрировано более 414 000 случаев заражения COVID-19. За сутки их число выросло на 9035 человек. Всего за период пандемии умерло 4855 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели – 175 877 пациентов.