Медики РФ провели свыше 11 млн тестов на наличие коронавируса
Сегодня, 20:00ОбществоФото: pixabay.com
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В Роспотребнадзоре сообщили, что в Российской Федерации провели более 11,1 млн тестов на коронавирус.
Только за минувшие сутки в стране провели почти 229 000 лабораторных исследований, пишет rns.online.
Согласно медицинской статистике, под наблюдением врачей в России все еще остаются более 300 000 человек. В оперштабе сообщили, что по состоянию на 1 июня в России зарегистрировано более 414 000 случаев заражения COVID-19. За сутки их число выросло на 9035 человек. Всего за период пандемии умерло 4855 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели – 175 877 пациентов.
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