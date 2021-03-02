Мэр Уфы поручил усилить работу по организации школьного питания

Он заявил, что необходимо определить персональную ответственность по проверкам в школах. Греков напомнил, что у директоров по закону есть обязательство по организации, мониторингу и реагированию на жалобы. Однако, если никакой реакции на обращения нет, то к работе необходимо подключаться управлению образования. Он поручил организовать канал прямой связи по качеству питания для родителей и ежедневно докладывать о ситуации.