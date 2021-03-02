Мэр Уфы поручил усилить работу по организации школьного питания

Мэр Уфы поручил усилить работу по организации школьного питания

Сегодня, 08:19ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
Глава администрации Уфы Сергей Греков обсудил на оперативном совещании вопрос по организации и качеству питания в школах города.

Он отметил, что жалобы на качество питания постоянно поступают. В частности, на прошлой неделе на сайт «Инцидент менеджмент» поступило достаточно много обращений.

Мы работаем давно, а где наши результаты? спросил Греков.

Он заявил, что необходимо определить персональную ответственность по проверкам в школах. Греков напомнил, что у директоров по закону есть обязательство по организации, мониторингу и реагированию на жалобы. Однако, если никакой реакции на обращения нет, то к работе необходимо подключаться управлению образования. Он поручил организовать канал прямой связи по качеству питания для родителей и ежедневно докладывать о ситуации.

Напомним, в феврале было зарегистрировано 212 обращений по организации обедов. Глава Башкирии заявил, что надо увольнять директора за три жалобы.

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Башкирияшкольное питаниеУфа
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