Радий Хабиров предложил увольнять директоров за три жалобы подряд на школьное питание

- Айбулат Вакилович, вы там не отсиживайтесь, я вас вместе буду гонять, - подытожил глава республики. - С одной стороны, мы их плохо кормим, с другой, им голову прочищают псевдо-революционеры, они не понимают, куда им идти. Детьми мы не занимаемся.