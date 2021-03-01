Радий Хабиров предложил увольнять директоров за три жалобы подряд на школьное питание

По качеству школьного питания система "Инцидент-менеджмент", мониторящая информацию в социальных сетях, зарегистрировала за февраль 2021 года 212 жалоб на качество питания в школах. Основными претензиями, по словам Елены Прочаковской, стали "невкусная" еда, которая также подается "холодной".
- Пусть начинают вести реестр того, что происходит. Три факта и увольняйте директора [школы], - прокомментировал Хабиров доклад Елены Прочаковской.
Контрольное управление главы республики также подтвердило наличие проблем в сфере школьного питания.
- Недовес готовой продукции, нарушение технологии приготовления блюд, использование продуктов с истекшим сроком годности, - сказал руководитель контрольного управления главы Башкирии Урал Фарвазов.
В своем докладе министр торговли и услуг Алексей Гусев подчеркнул, что идеи организации школьного питания используются по всей России, а ответственность за текущие проблемы он возложил на глав муниципалитетов республики.
Радий Хабиров не оставил без внимания министра образования Башкирии Айбулата Хажина, напомнив и ему также об ответственности по вопросу питания.
- Айбулат Вакилович, вы там не отсиживайтесь, я вас вместе буду гонять, - подытожил глава республики. - С одной стороны, мы их плохо кормим, с другой, им голову прочищают псевдо-революционеры, они не понимают, куда им идти. Детьми мы не занимаемся.