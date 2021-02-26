«Сухие макароны и полсосиски». В Башкирии родители пожаловались на школьное питание

Речь идет о школе № 1 села Шаран в Шаранском районе Башкирии. Родитель ученицы пятого класса Ильнур Шуструнгулов поинтересовался, почему в школе нет горячего питания.
Кормят очень плохо за 20 рублей в день. Никто не ходит, потому что невкусно — сухие макароны и полсосиски, рассказал он Mkset.
В комментариях к посту Эльвира Фаритова пожаловалась, что детям из многодетных семей дали кашу, яблоко, йогурт, чай и хлеб. Однако, она заявила, что в меню должны быть мясо и мясные изделия.
Уже сколько дней рацион без мяса. Что на это скажете? Опять экономите на еде многодетным? пишет женщина.
Директор школы Сергей Петров сообщил, что личных жалоб на школьное питание к нему не поступало, а сообщения в соцсетях его возмущают. Он считает, что лучше решать проблему лично с учителем или руководством школы, вместо того, чтобы писать посты. Сергей Петров рассказал, что такой прецедент уже был, когда родительница пожаловалась на питание в соцсети, но, придя в школу и попробовав обед, осталась довольной.
Для меня это оскорбительно. Понимаю, если бы ко мне нельзя было попасть. Почему сразу надо куда-то писать и писать неправильно, не попробовав, чем кормят?! сказал Сергей Петров.
Он пояснил, что за питание родители платят 20 рублей и еще 1,73 рубля выделяет государство. Обеды начальных классов, детей из малоимущих семей и школьников с ОВЗ стоят 55 рублей. Однако, по словам директора, рацион учеников практически не отличается. Сергей Петров также пояснил, что школа не составляет меню, учреждение лишь выбрало рацион на две недели (перспективное 10-дневное меню), предложенный республикой. Отметим, что согласно меню, размещенному на сайте школы, мясо или рыба подаются ежедневно.
Да, может быть сегодня было не мясо, а котлета, завтра может быть сосиска, отметил директор школы.
Напомним, вопрос школьного питания в Башкирии стоит на жестком контроле. По результатам опроса Общественной палаты около 68% детей и родителей остались довольны обедами. Однако глава республики Радий Хабиров отметил, что поступает достаточно много жалоб, и признал неэффективность организации школьного питания. Он поручил правительству и своей администрации усилить контроль за ситуацией.
Позже премьер-министр Андрей Назаров провел совещание, в ходе которого выяснилось, что за 2020 год поступило 546 обращений, а всего за полтора месяца этого года — 237. В основном родители жалуются на недостаточное количество мяса в рационах, маленький объем порций, температуру блюд, отсутствие полноценного обеда во вторую смену. Кроме того, они обращают внимание именно на вкусовые качества.
С проверкой в школах побывал глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов и глава Благоварского района Марат Юсупов. Чиновники заявили, что держат на контроле вопрос с питанием.