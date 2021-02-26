«Сухие макароны и полсосиски». В Башкирии родители пожаловались на школьное питание

Директор школы Сергей Петров сообщил, что личных жалоб на школьное питание к нему не поступало, а сообщения в соцсетях его возмущают. Он считает, что лучше решать проблему лично с учителем или руководством школы, вместо того, чтобы писать посты. Сергей Петров рассказал, что такой прецедент уже был, когда родительница пожаловалась на питание в соцсети, но, придя в школу и попробовав обед, осталась довольной.