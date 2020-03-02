Житель Башкирии побывал в передаче Андрея Малахова и заглянул «за кулисы»

Общественник из Нефтекамска Александр Афанасьев поделился в соцсетях фотографиями, сделанными в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», куда он был приглашен в качестве эксперта.

Александр умолчал о теме программы, но те, кто его давно знает, догадались, что речь идет о материнском капитале. Александру есть, что рассказать об этой теме, поскольку он является первым в России мужчиной и отцом-одиночкой, который отсудил в Пенсионного фонда право на маткапитал, и потом смог решить свой жилищный вопрос.

Между тем, как показывает опыт, подобные проблемы у отцов-одиночек, несмотря на наличие судебных прецедентов, возникают и по сей день. Недавно мы рассказывали похожую историю жителя города Янаул Джамолидина Хамидова, который в одиночку воспитывает двух сыновей. Пенсионный фонд отказал ему в выплате маткапитал. Александр Афанасьев помогает Джамолидину Хамидову отстаивать свои права.