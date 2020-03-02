В ЯНАО закрыли сайт по продаже шкур редких животных

На сайте отсутствовали сведения об условиях добычи снежного барса, белого медведя и леопарда, сообщает “ФедералПресс”. У владельцев ресурса не было сертификатов на право ввоза частей тел редких животных. Природоохранная прокуратура направила иск в Надымский суд, потребовав признать информацию противоречащей требованиям законодательства. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил: доступ к ресурсу сейчас ограничен.