В ЯНАО закрыли сайт по продаже шкур редких животных

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В Ямало-Ненецком автономном округе природоохранная прокуратура потребовала закрыть информационный ресурс, где продавались шкуры животных, занесенных в Красную книгу.
На сайте отсутствовали сведения об условиях добычи снежного барса, белого медведя и леопарда, сообщает “ФедералПресс”. У владельцев ресурса не было сертификатов на право ввоза частей тел редких животных. Природоохранная прокуратура направила иск в Надымский суд, потребовав признать информацию противоречащей требованиям законодательства. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил: доступ к ресурсу сейчас ограничен.
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