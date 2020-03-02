Минздрав Белоруссии подтвердил второй случай заражения коронавирусом
2 марта, 19:58ОбществоФото: pixabay.com
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По данным белорусских медиков, тесты одной из жительниц Витебска показали положительный результат. У нее был выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать вирусу 2019-nCoV.
В Минздраве Белоруссии сообщили, что женщина недавно посетила северную Италию, вместе с двумя коллегами. Все трое были проверены на наличие в организме коронавируса. Отмечается, что подозрения вызвали только анализы женщины. Врачи назначили ей повторную углубленную диагностику.
Как отмечают в главном медицинском ведомстве республики, в настоящее время наличие коронавирусной инфекции подозревается у трех граждан. За ними ведется постоянное наблюдение. Медики сообщают, что клинических проявлений нет и состояние у всех пациентов удовлетворительное, пишет rns.online.
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