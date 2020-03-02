Минздрав Белоруссии подтвердил второй случай заражения коронавирусом

В Минздраве Белоруссии сообщили, что женщина недавно посетила северную Италию, вместе с двумя коллегами. Все трое были проверены на наличие в организме коронавируса. Отмечается, что подозрения вызвали только анализы женщины. Врачи назначили ей повторную углубленную диагностику.

Как отмечают в главном медицинском ведомстве республики, в настоящее время наличие коронавирусной инфекции подозревается у трех граждан. За ними ведется постоянное наблюдение. Медики сообщают, что клинических проявлений нет и состояние у всех пациентов удовлетворительное, пишет rns.online.