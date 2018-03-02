Башстат: в Башкирии на 1000 мужчин приходится 1134 женщины

На 1 января 2017 года в Башкирии проживало 2,2 миллиона женщин (53 процента всего населения республики), и на 1000 мужчин приходилось 1134 женщины, сообщает Башстат.

Все также рождается больше мальчиков, чем девочек – на 1000 мальчиков 940 девочек. Женское население начинает преобладать после 34 лет, а к 70 годам численность женщин в 2,4 раза выше, чем численность мужчин. Ожидаемая продолжительность жизни женщин – 76,8 лет, мужчин – 65,3.