Башстат: в Башкирии на 1000 мужчин приходится 1134 женщины
Сегодня, 11:06ОбществоФото: Артур Салимов.
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По статистике, к 70 годам количество женщин превышает количество мужчин в 2,4 раза.
На 1 января 2017 года в Башкирии проживало 2,2 миллиона женщин (53 процента всего населения республики), и на 1000 мужчин приходилось 1134 женщины, сообщает Башстат.
Все также рождается больше мальчиков, чем девочек – на 1000 мальчиков 940 девочек. Женское население начинает преобладать после 34 лет, а к 70 годам численность женщин в 2,4 раза выше, чем численность мужчин. Ожидаемая продолжительность жизни женщин – 76,8 лет, мужчин – 65,3.
Средний возраст работающей женщины в республике – 40 лет. В возрасте до 30 лет работают 21,7 процентов женщин, а в возрасте 30-55 лет – 68 процентов. При этом женщины участвуют практически во всех видах экономической деятельности.
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