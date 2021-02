Специальные социальные автомобили будут возить жителей отдаленных районов Пензенской области на прививочные пункты.

Как сообщил глава Минздрава Пензенской области Александр Никишин, сейчас в регионе действуют 36 пунктов вакцинации, в перспективе открытие еще 60. Новые пункты начнут работать уже в этом месяце, пишет infox.ru. Также Никишин заявил, что пожилые граждане, а также лица, страдающие от хронических заболеваний, должны пройти вакцинацию, так как они наиболее уязвимы для коронавируса.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter