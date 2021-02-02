Депутат Заксобрания Петербурга добивается кредитной амнистии

В связи с этим депутат Заксобрания Санкт-Петербурга направил на рассмотрение документ, в котором предлагает списать штрафы и пени по потребительским, в том числе ипотечным кредитам. При этом инициатива не затрагивает основной долг граждан по кредитам и начисленным процентам. Данный документ планируют рассмотреть на ближайшем заседании Законодательного собрания, которое состоится третьего февраля текущего года.