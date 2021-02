Депутат Заксобрания Петербурга добивается кредитной амнистии

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступил с инициативой объявить для россиян кредитную амнистию.

По сообщению NEWS.ru, Андрей Анохин объяснил предложенную инициативу финансовыми трудностями, которые испытывают многие граждане России из-за введенных противокоронавирусных ограничений. Люди не могут вовремя оплачивать кредиты, потому что потеряли работу. В связи с этим депутат Заксобрания Санкт-Петербурга направил на рассмотрение документ, в котором предлагает списать штрафы и пени по потребительским, в том числе ипотечным кредитам. При этом инициатива не затрагивает основной долг граждан по кредитам и начисленным процентам. Данный документ планируют рассмотреть на ближайшем заседании Законодательного собрания, которое состоится третьего февраля текущего года. По словам Анохина, он уже выступал с данной инициативой ранее, но депутаты всячески препятствовали его рассмотрению, аргументируя разными причинами. Однако сейчас, в период действия ограничений, кредитная амнистия для граждан России является особенно актуальной.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter