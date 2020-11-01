В Башкирии впервые начнется реабилитация детей-бабочек

По данным Минтруда РБ, реабилитация будет проходить на базе многопрофильного санатория «Дуслык», в котором в настоящее время организовано обучение персонала. В рамках программы дети-бабочки смогут принимать водные процедуры со специальными средствами, заниматься лечебной физкультурой с инструктором, делать ингаляции и проходить физиотерапию, посещать «соляную пещеру» и психотерапевтические занятия, а также придерживаться щадящей диеты с блендированным питанием. Сообщается, что для родителей будут организованы занятия с психологом и арт-терапия.