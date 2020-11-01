В Башкирии впервые начнется реабилитация детей-бабочек

В Башкирии впервые начнется реабилитация детей-бабочек

Вчера, 11:48ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: mintrud.bashkortostan.ru
Республика стала вторым регионом в России, где реализуется подобная практика, сообщается на сайте регионального Минтруда.

В Башкирии начнется реабилитация детей с буллезным эпидермолизом и ихтиозом по уникальной программе реабилитации, разработанной врачами благотворительного фонда «Дети-бабочки». Детей с буллезным эпидеримолизом называют детьми-бабочками, сравнивая их ранимую и тонкую кожу с крылом бабочки.

По данным Минтруда РБ, реабилитация будет проходить на базе многопрофильного санатория «Дуслык», в котором в настоящее время организовано обучение персонала. В рамках программы дети-бабочки смогут принимать водные процедуры со специальными средствами, заниматься лечебной физкультурой с инструктором, делать ингаляции и проходить физиотерапию, посещать «соляную пещеру» и психотерапевтические занятия, а также придерживаться щадящей диеты с блендированным питанием. Сообщается, что для родителей будут организованы занятия с психологом и арт-терапия.

- В республике проживают 22 ребенка-бабочки и 4 ребенка с ихтиозом. Для того, чтобы реабилитация была введена в республике, необходимо было три условия: финансирование, база с необходимым оборудованием и компетентные медицинские специалисты, - сообщила Алина Хабирова, директор Центра социальных технологий «Ломая барьеры».

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