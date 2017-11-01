Судебным приставам разрешили задерживать должников-алиментщиков

Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам, сообщает РИА Новости. Закон был одобрен Советом Федерации 25 октября.

Теперь судебные приставы-исполнители, в случае выявления административного правонарушения по неуплате алиментов в течение двух и более месяцев, могут сами задерживать и доставлять лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство, для наложения штрафа.

- Такая мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей, - уточнил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Дело в том, что нередко злостные должники-алиментщики не приходили по вызову судебного пристава-исполнителя для составления протокола об административном правонарушении. Если при других административных правонарушениях судебные приставы имели право осуществлять меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, административное задержание и доставление, то алиментщиков это не касалось. Судебным приставам приходилось обращаться к сотрудникам полиции, что с одной стороны замедляло производство по административному делу, а с другой создавало дополнительную нагрузку на органы внутренних дел.