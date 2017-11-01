Когда в Башкирии установится постоянный снежный покров

По данным синоптиков, снег выпадет с 7 по 10 ноября.

В Башгидромете рассказали, что постоянный снежный покров в Башкирии должен установиться с 7 по 10 ноября. Октябрь в республике закончился достаточно тепло, что не совсем характерно для этого времени.

- Конец октября в республике закончился выносом теплой атлантической воздушной массы. Среднесуточные температуры воздуха превышают норму на 4-6°С, хотя обычно в это время происходит переход среднесуточных температур через 0° С в сторону отрицательных, - пояснили в Башгидромете.

Синоптики отметили, что положительные температуры воздуха и дожди спровоцировали сход снежного покрова, который по республике к 28 октября наблюдался почти повсеместно.

- На 31 октября снежный покров высотой 3-6 см сохраняется только по востоку республики – в горной части и возвышенных местах. Однако, со смещением холодных фронтов в период с 1 по 3 ноября температура воздуха вновь понизится ночью от -1,+4°С до -2,-7°С, при прояснениях до -12°С, днем от 0,+5°С до -2,+3°С. Дожди сменятся мокрым снегом, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Вновь увеличится количество районов со снежным покровом, - следует из сообщения.

Сегодня, 1 ноября, по республике ожидается небольшой дождь, местами до умеренного, в отдельных районах со снегом. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем -1,+4°.

В четверг, 2 ноября, небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах - налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, гололедица, снежный накат. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,-4°, днем -2,+3°.